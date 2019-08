Antonini sicuro: "Il Napoli batterà Fiorentina e Juve, sarà in cima alla classifica! Ancelotti miglior acquisto dell'era ADL"

Calcio mercato Napoli - Luca Antonini, ex difensore e procuratore, ha parlato nel corso dello speciale Calciomercato di Sky Sport 24:

"Chi c'è in testa al campionato dopo le prime due giornate? Napoli, Napoli! Con Ancelotti miglioreranno ancora di più, dico Napoli perchè il miglior acquisto di De Laurentiis degli ultimi anni è stato Carlo Ancelotti. L'anno scorso non ha chiesto un solo giocatore ed è arrivato secondo, quest'anno con le idee dell'anno scorso e gli acquisti, questa squadra può far grandi cose e dire la sua. Il Napoli vince a Firenze e batte la Juve? Perchè no?!".