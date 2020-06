Antonini: "Gattuso da allenatore ha mantenuto la mentalità che aveva da calciatore, entra nella testa come Ancelotti"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Luca Antonini, ex compagno di squadra di Gattuso al Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Rino è uno di quegli allenatori che ha mantenuto la mentalità che aveva da calciatore, era attento ad ogni particolare. Non a caso, pur senza avere grandissime doti, ha fatto una carriera ad altissimo livello. Entra nella testa dei ragazzi e questo è un suo grande pregio e questo lo ha ereditato da Ancelotti. Rino è un ragazzo molto intelligente e sa dove migliorare. Al di là di questo, ha fatto anche parecchia gavetta e sa di dover migliorare”.