Antonini a CN24: "Gattuso non è soddisfatto, dopo il Milan c'è una cosa che gli rode tanto. Certi discorsi li fa anche per stimolare i calciatori"

Ultime calcio Napoli - Luca Antonini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Antonini

“Ho sentito le parole di gattuso dopo la gara: non è soddisfatto, non vede i frutti del lavoro che sta facendo. Il Milan è più squadra rispetto al Napoli e questo rode di più a Rino. E' uno vero e dice una cosa perchè la pensa. Non andrà via, ma certi discorsi li fa anche per stimolare i calciatori. Se non vuole rinnovare è perchè vede che il suo lavoro non sta dando i frutti. Si prende le responsabilità, è una persona seria e onesta. Quando le cose non vanno bene, negli spogliatoi si alzano i toni e Rino ha sempre preso la situazione in mano, anche nel nostro Milan. Aveva anche deciso di andare via dal Milan. Hysaj-Di Lorenzo? Due giocatori fortissimi. Di Lorenzo ha personalità e corsa, ma deve assimilare gli schemi e le idee di Gattuso".