Anellucci: "Conte ha inviato a Lukaku una scheda di preparazione, virtualmente è già del Napoli"

A “1 Football Club - speciale calciomercato”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA. Di seguito, un estratto dell’intervista da comunicato stampa.

Quali sono le notizie sul futuro di Mazzocchi?

“Credo ci siano due questioni aperte, come Fiorentina e Palermo, con i rosanero già rifiutati. Penso che i Viola possano provarci in maniera importante. Hanno bisogno in quel ruolo. Il ragazzo, però, ha lavorato tanto per arrivare al Napoli e non credo lascerà i partenopei”

Il Paris sembra essersi riavvicinato ad Osimhen nelle ultime ore. Questa offerta tanto attesa è arrivata, dunque?

“Se sapessi ufficialmente di una trattativa chiusa, lo avrei detto. Credo si stia lavorando per abbassare le pretese del Napoli. Credo si sia stato anche un passaggio con l’entourage del giocatore per trattare sull’ingaggio dell’attaccante. Dall’altra parte c’è Conte che ha già bloccato Lukaku, avendogli inviato una scheda di preparazione con l’ausilio del preparatore Tiberio Ancora. Possiamo dire che il belga sia virtualmente un giocatore del Napoli”

Ci sono novità in merito alla trattativa per Hermoso?

“Su Hermoso il Napoli lavora sottotraccia. Un giocatore così fa gola a molti, ha diverse offerte. Vi confermo l’offerta dell’Inter. Il suo entourage sta riflettendo su quale sia la soluzione migliore per lui. C’è anche l’interesse di qualche club arabo, ma non credo ci sia la voglia di approdare nel campionato saudita”

Ostigard è seguito anche da club italiani?

“So che c’è una pista italiana, quella del Genoa. Tuttavia, Ostigard andrà sicuramente via, includendo anche la possibilità di approdare al Rennes”

Il Napoli dovrebbe liberare un altro slot, come quello di Juan Jesus. Il brasiliano ha mercato?

“Non credo possa avere mercato in Italia, soprattutto tra i club di vertice. All’estero, invece, potrebbe avere possibilità”

Ci sono movimenti anche per le altre squadre di A?

“Il Milan ha completato l’operazione Morata, che a me piace tantissimo. La Juventus ha preso un ottimo giocatore come Cabal. Giuntoli sta lavorando anche per chiudere l’operazione Soulé. Si parla di 40 milioni, una plusvalenza importante. L’acquisto di Koopmeiners potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. L’acquisto di Castrovilli, della Lazio, è interessante. Potrebbe tornare ai livelli precedenti all’infortunio e dimostrarsi una pedina interessante”

Dove potrebbe giocare Rabiot nella prossima stagione?

“Secondo me, in Inghilterra. La madre sta lavorando con Chelsea, United e Arsenal”