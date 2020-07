Ancora polemiche in casa Barcellona, Setien: "Griezmann? Gli parlerò ma non gli chiederò scusa"

Ultime notizie calcio Napoli - Ha fatto a dir poco discutere la scelta di Quique Setien di inserire solo nei minuti di recupero Antoine Griezmann nella partita tra il suo Barcellona e l'Atletico Madrid terminata per 2-2. Ecco come ha spiegato la sua decisione il tecnico del club catalano:

"Non era facile cambiare senza destabilizzare la squadra. Capisco che possa averla presa male ma non sono d’accordo sul fatto che possa essere stato umiliante. Gli parlerò ma non gli chiederò scusa. Devo prendere decisioni e le mie scelte sono ponderate, i giocatori che erano in campo stavano facendo bene".