Notizie Calcio Napoli -Il Napoli, ieri sera, ha deciso di esonerare Carlo Ancelotti: al suo posto subentra Gennaro Gattuso. Il tecnico di Reggiolo saluta la piazza partenopea attraverso il suo profilo ufficiale Twitter. Ecco le sue parole.

Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi e’stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE