Ancelotti su Hysaj: "Arriverà il 12 luglio a Dimaro, non vogliamo cedere nessuno dei terzini" [VIDEO]

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Centro Congressi di Folgarida durante l'incontro con i tifosi. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"In questo momento abbiamo tre terzini destri: Di Lorenzo, Malcuit e Hysaj. A sinistra Mario Rui e Ghoulam. Hysaj arriverà a Dimaro il 12 luglio. Lo scorso anno è stato un anno di recupero per Faouzi. Si è presentato in maniera ottimale e ha recuperato al 100%. Non vogliamo cedere nessuno, ma valutiamo eventuali richieste dei calciatori".