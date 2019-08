Ancelotti: "Marsiglia, altro che amichevole. Non sono preoccupato per Milik, per la sua stazza fisica trova difficoltà ad entrare in forma"

Ultimissime calcio Napoli - L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria in casa del Marsiglia per 1-0.

Ecco quanto raccolto dall'inviato della testata giornalistica Iotifonapoli.com:

” E’ stata una partita tutt’altro che amichevole sia per l’ambiente, il Velodrome molto caldo sia per gli avversari in quanto il Marsiglia è una squadra importante, l’ho vista molto bene. Abbiamo fatto cose buone ma anche alcune meno buone. Si sono viste cose positive ma alcune negative”.

Su Milik:

“Milik per la sua stazza fisica fa fatica ad entrare in condizione perciò stasera ha avuto più difficoltà del solito, comunque non sono preoccupato”.