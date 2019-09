Ancelotti, l'ex collaboratore: "Crescerà l'intesa difensiva del Napoli, pronto a tornare a lavorare con Carlo"

Ultimissime sul calcio Napoli - Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Ancelotti, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "L'intesa di Koulibaly e Manolas crescerà, ma il vero problema è nel collettivo. Tutti devono sacrificarsi come ha detto mister Ancelotti. Sono pronto a tornare a lavorare con Carlo con piacere. Elmas e Fabian Ruiz possono essere molto importanti a centrocampo".