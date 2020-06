Ammutinamento post Salisburgo e stipendi, Giuntoli: "Il presidente vuole aspettare l'arbitrato, ma si tratta di una cavolata! I ragazzi hanno capito di aver sbagliato..."

Notizie Napoli calcio. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nel corso della lunga intervista a Sky Sport ha parlato anche della situazione stipendi e dell'ammutinamento post Salisburgo:

"Vicenda ritiro incide nelle trattative per la riduzione dell'ingaggio? Non si è più parlato del ritiro, il presidente vuole aspettare l'arbitrato ma parliamo di una cavolata. I ragazzi hanno riconosciuto di aver sbagliato. La proprietà non si è espressa sul taglio degli ingaggi ma è una società talmente forte e seria che non credo ci saranno grossi problemi".