Ametrano a CN24: "La Juve è sempre la Juve, il Napoli dovrà fare attenzione. La scelta di Spalletti è molto importante"

"La Juventus è sempre la Juventus, non puoi essere tranquillo anche se le partite dopo le soste sono sempre un punto interrogativo. Non sai se qualcuno potrà accusare un problema fisico e non si può capire quale formazione scenderà in campo. L'assenza del registra è un problema che si porta dietro dall'anno scorso. Locatelli non è Pjanic e Allegri ha tanto da lavorare. Il Napoli parte da una nuova base con un nuovo allenatore che sta creando meccanismi importanti. Un allenatore esperto, che sa il fatto suo o con il quale ho avuto il piacere di lavorare insieme. Sa tenere gli equilibri. Il Napoli lavora per diventare una squadra solida per colpire poi in attacco con i propri campioni".