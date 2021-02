Amelia: "L'ambiente non aiuta il Napoli: occhio al Genoa, vi spiego come se la giocherà Gattuso"

Napoli Calcio - Marco Amelia è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Amelia

“Tifosi arrabbiati? Bisogna aspettare il ritorno, è una semifinale di ritorno e a Napoli ci sono problematiche ambientali. Genoa? Gattuso è un grandissimo allenatore, al ritorno starà a cavallo tra la linea mediana per non prendere contropiedi. Ballardini è un buon allenatore e non si possono rischiare figuracce".