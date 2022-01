Amazon compra il Napoli? Il commento di Alvino

Carlo Alvino, giornalista, commenta così le voci in merito all'acquisizione da parte di Jeff Bezos della SSC Napoli:



"Jeff Bezos comprerà il Napoli? Mi stupisce chi va indietro a questo chiacchiericcio che fa male. Facciamo fare questo lavoro a chi ha studiato e sa fare questo mestiere e lasciamo perdere l'improvvisazione. Il tweet del Napoli per Atalanta-Inter, è un'opera d'arte. Se la laeggiamo per quello che è un esempio di fair play condivisibile. Con un minimo di retropensiero, il Napoli tramite la parole di onestà ha creato un vespaio, facendo un riferimento indiretto a chi non fa dell'onestà la propria bandiera".