Alvino: "Vi svelo un retroscena di calciomercato: in due non hanno voluto tradire Napoli"

Calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il piano A dei bianconeri era Kalidou Koulibaly, loro non volevano Bremer, lui era il piano B. Alla fine hanno preso il brasiliano, ma il primo obiettivo della squadra di Allegri era proprio il centrale difensivo di proprietà del Napoli, passato poi nelle settimane scorse nella squadra inglese del Chelsea.

Questo mette in evidenza la grande moralità di questi uomini, Koulibaly ha detto no alla Juventus, ma prima di lui era stato il Napoli a rifiutare la pista di mercato e l'offerta della Juventus. Ma non è finita, perché anche Dries Mertens ha ricevuto una proposta dal club sabaudo e l'ha rifiutata senza nemmeno pensarci. I due non hanno tradito il Napoli, con i fatti e non a chiacchiere. Questo mette in evidenza la grande statura morale di questi due giocatori"