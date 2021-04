Alvino: "Una zozzeria la Superlega! Pirlo, Pioli e Conte muti, Guardiola e Klopp con le palle!"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E’ una zozzeria la Superlega! Fondazione da club indebitati per sanare i loro debiti. Anche se dovesse partecipare il Napoli nella Superlega direi che si tratta di una zozzeria. Non ho mai apprezzato e condiviso Ceferin, sono accadute tante cose in Uefa, ma mi ha fatto ridere quando ha raccontato il retroscena su Agnelli e sul cellulare. Perché Pirlo, Pioli e Conte non parlano e Guardiola e Klopp si? Perché loro hanno le palle?".