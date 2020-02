Alvino: "Un arbitro di pugno avrebbe sanzionato con il rosso quell'entrata assassina. Napoli bravo a tenere aperta la qualificazione"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino ha dichiarato ai microfoni di Tv Luna nel post partita della gara giocata contro il Barcellona:

"Il Napoli ha toccato la perfezione nel primo tempo dove il Barcellona ha sofferto e il gol di Mertens ha sublimato la prestazione difensiva. Nel secondo tempo è venuto fuori il Barca. L'arbitro doveva ammonire Busquets per il fallo su Mertens, su quell'azione ci ha capito poco. Il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsela al Camp Nou visto che ai padroni di casa mancheranno diversi elementi a centrocampo. Napoli in partita, peccato per l'occasione di Callejon. Peccato perchè il 2-1 avrebbe garantito un minimo di vantaggio. Ora si deve guardare la prestazione positiva per giocarsela con qualche speranza a Barcellona. Un arbitro di pugno avrebbe sanzionato con il rosso quell'entrata assassina".