Alvino: "Troppe bugie, ADL fa tantissima beneficenza lontano dai riflettori! Contatti quotidiani con De Luca per dare una mano"

Ultimissime calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho letto e sentito troppe cose false su De Laurentiis relative alla sua volontà di non dare sostegno alla città con opere di beneficenza. Chi fa beneficenza non può farsi pubblicità perché è una cosa vergognosa, è chi ne beneficia che dice chi ha aderito alle campagne di beneficenza. De Laurentiis ne fa tantissima lontano dai riflettori, non ama pubblicizzare la sua beneficenza. Ha offerto anche 100mila euro per la ricostruzione di Città della Scienza dopo la sua distruzione. Si sente quotidianamente con il presidente della Regione De Luca per chiedere in cosa può rendersi utile. Chiedo a chi ha scritto bugie di questo tipo, accusando De Laurentiis di non fare beneficenza, di smetterla perché così si alimentano solo polemiche inutili in un periodo tanto delicato”.