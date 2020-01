Alvino: "Su Llorente Tottenham e Swansea. Non escludo l'arrivo di un esterno sinistro. E' Gattuso a fare il mercato con Giuntoli"

Calciomercato Napoli - Sono due le squadre seriamente interessate a Fernando Llorente, che in azzurro non ha mai trovato troppo spazio e valuterà in questi giorni il suo futuro. Le valutazioni le farà anche il Napoli, intanto due club pensano all'attaccante.

Calcio mercato Napoli, due offerte per Llorente

Sono due le squadre di Premier League che vorrebbero subito Fernando Llorente. A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Un giocatore fuori posizione in difesa ci può stare, poi già se diventano due diventa tutto più difficile. Gattuso farà le sue valutazioni, ma ho difficoltà a credere di una difesa a quattro stravolta. Gattuso scioglierà i dubbi nel tardo pomeriggio, ma Luperto insieme a Manolas con Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni sarà la scelta giusta. Luperto fece una signora partita contro il Salisburgo, bisogna recuperarlo mentalmente. Tonelli? E’ più preso dalle vicende di mercato che dal Napoli, è con la valigia pronta ed è inutile schierarlo. E’ alle ultime ore della sua esperienza napoletana.Il Napoli vuole accontentare Gattuso sul mercato, ora è lui il vero comandante di questa barca. Il Napoli ha delegato a Gattuso una gestione spalla a spalla con Giuntoli. Non è un allenatore pro tempore, il Napoli lo sta valutando anche per la prossima stagione. Bisogna capire se Gattuso abbia chiesto a Giuntoli qualcos’altro, tipo un difensore mancino oppure un attaccante se dovesse uscire uno tra Milik, Mertens e Llorente. Non escludo l’arrivo di un terzino sinistro, anche se restasse Ghoulam. E’ da monitorare la situazione Politano-Llorente dopo lo scambio saltato tra Inter e Roma. Llorente, incredibilmente, ha diverse richieste. Ci sono Tottenham e Swansea sullo spagnolo e anche una squadra della Liga. Il ragazzo a Napoli sta benissimo, è perfettamente ambientato. Le valutazioni del Napoli verranno fatte unitamente alle volontà di Gattuso, inutile andare contro le scelte dell’allenatore”.