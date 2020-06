Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, scrive su Twitter:

"Giocare gratis per due mesi (solo con copertura assicurativa quindi gratis) non fa parte del calcio d'oggi. In altri club giocatori in scadenza hanno preteso giustamente due mesi di stipendio o hanno deciso di chiudere il 30 giugno il loro contratto. Onore a Josè Maria Callejon"