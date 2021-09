Alvino: "Spalletti è entrato nella testa dei calciatori, i suoi predecessori non ci sono riusciti! Merita un 9-"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ad Udine si pensava che il Napoli potesse avere anche le scorie dell'impegno europeo ma gli azzurri hanno avuto solo effetti positivi dalla gara contro il Leicester. Il Napoli ha vinto in scioltezza dimostrando di essere a posto con la testa. Il salto di qualità gli azzurri lo hanno fatto dal punto di vista mentale, lo ha dimostrando battendo quattro squadre, compresa la Juventus, meno forti del Napoli. Ha dimostrato di essere sul campo più forte con un carattere ed una personalità che in Europa ha dato lustro al calcio italiano. Spalletti in questo momento merita un 9-: in tempi relativamente brevi ha fatto quello che illustri predecessori non hanno fatto in più tempo, vale a dire entrare nella testa dei calciatori. Qualcuno sottovaluta l'importanza di avere Mertens a disposizione in piena forma".