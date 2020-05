Notizie Napoli calcio. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il 20 giugno è ormai la data del probabile restart della Serie A, con buona pace di chi ha remato per lo stop definitivo del campionato di calcio. Si tratterà di un adattamento rispetto a quanto siamo abituati a vedere, ma sarà comunque importante per tutto il movimento e non solo”: