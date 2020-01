Alvino: "Questa stagione deve finire il prima possibile, vittoria servita alla Lazio su un piatto d'argento. Basta con i calciatori fuori posizione"

Ultimissime calcio Napoli- Carlo Alvino ha commentato così Lazio-Napoli di Serie A: "La stagione del Napoli è fotografata dall'autorete di Koulibaly di Juve-Napoli dopo la clamorosa rimonta da 3-0 a 3-3 e dall'autorete di Lazio-Napoli o del gol regalato a Immobile tra Ospina e Di Lorenzo. Abbiamo difficoltà a fare un commento. Il Napoli ha giocato con coraggio nel secondo tempo e ha capito che poteva vincere a un certo punto, ennesimo palo a portiere battuto. Squadra ben messa in campo, gli automatismi stanno rispondendo, ma non si può continuare a regalare le vittorie agli avversari. Prima finsce la stagione e meglio è, ma i segnali che arrivano dall'Olimpico portano a un cauto ottimismo. Non si può continuare a giocare con posizione fuori posizione. E' un peccato veder giocare Di Lorenzo fuori posizione. Resta amarezza e rammarico, fosse finita 0-0 avremmo ricriminato. Abbiamo servito noi su un piatto d'argento la vittoria alla Lazio. Nessun tiro in porta verso Ospina nella ripresa".