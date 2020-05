Alvino: "Qualcuno specula sul mercato del Napoli. Azmoun? Piace ma prima va definita la situazione di Milik, il polacco verso la cessione"

Ultime calciomercato Napoli. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

“Per Azmoun ci sono diverse complicazioni, anche se il Napoli si è mosso per tempo. C’è gradimento del club, ma prima di sferrare il colpo finale c’è bisogno di capire quale sarà il futuro di Arek Milik. Per quanto mi riguarda non ho dubbi che il polacco non rinnoverà e sarà ceduto al miglior offerente senza contropartite. Una volta avute le idee più chiare su Milik allora il Napoli approfondirà i discorsi per Azmoun che piace sicuramente anche a Gattuso. Anche al calciatore fa piacere l’interessamento degli azzurri ma ci vuole ancora tempo per capire come si evolveranno le cose”.

Su Osimhen: “Ci sono club di Premier su di lui, con loro non puoi permetterti di partecipare a nessuna asta. Se il Napoli ha puntato il calciatore deve muoversi, compiendo passi decisivi per anticipare la concorrenza e la possibile asta. Mi sembra però che al Napoli vengano accostati troppi giocatori, non vorrei che qualcuno speculasse in questa situazione. Il club ha le idee chiare, con Giuntoli che sente quotidianamente De Laurentiis e Gattuso. Il prossimo mercato dei partenopei sarà oculato, con cessioni e acquisti che andranno di pari passo dal punto di vista economico”.