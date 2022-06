Alvino: "Portiere Napoli? So che mi attirerò antipatie dicendo questo nome"

Calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Ecco le parole rilasciate da Alvino:

"Mi attirerò tante antipatie per quanto concerne la porta del Napoli, fossi nel club azzurro affiderei una volta per tutte i guantoni da titolare ad un portiere troppo bistrattato. Non sono un talebano, sono convinto che sia il portiere giusto per il futuro, ovviamente la penso come il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Per me Alex Meret è il portiere ideale per il presente ed il futuro, anche perché ha già dimostrato le sue grandissime qualità in tal senso. Lo so che a molti non piace, però penso sia la soluzione migliore qualora dovesse andare via Ospina, soluzione molto probabile a questo punto".