Alvino: "Nella testa di Ancelotti c'è il Genk pensando al futuro: gli ottavi si giocheranno a febbraio, ricordatelo..."

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"L'allenatore è sul pezzo, mi interessa solo questo. Nella testa di Ancelotti c'è il Genk, vuole vincere bene. La speranza è di arrivare primi per avere ottavi più agevoli, che si giocheranno a febbario. Questo vuol dire che è un allenatore che pensa al futuro. Il focus vero deve essere quello della gara di domani che dovrà darci delle indicazioni per il futuro della Champions ma anche per chi scenderà in campo. Gattuso mercoledì a Napoli? Raccontiamo i fatti per quello che sono, non dobbiamo fare sensazionalismo a 24 ore della gara. Ancelotti ha dato dimostrazione di essere uomo con la U maiuscola. Tecnico bello e chiaro...focus solo Napoli-Genk".