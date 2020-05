Alvino: "Napoli-Azmoun, proseguono i contatti: a lavoro gli intermediari. Zielinski vicino al rinnovo, Milik no"

Ultime calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La Germania è ripartita bene e anche nel calcio è la locomotiva d'Europa. Non capisco perchè anche nel calcio non può essere presa come modello. Sono in astinenza, a me andrebbe bene ripartire anche così. Serve mettere in moto questo meccanismo per arrivare preparati a tutto. Azmoun? Ovvio che lo Zenit smentisca: ci sono intermediari che lavorano, sul calciatore ci sono sondaggi e passi avanti. Zielinski-Milik? Zielinski resta e il rinnovo è vicino, Milik forse meno: non andrà in scadenza di contratto e sarà ceduto alla società che offre il giusto. Piace alla Juventus, Sarri lo vuole e resta in pole position".