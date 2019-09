Alvino: "Milik e Mertens si giocano un posto con la Samp, Llorente un finto parametro zero"

Notizie Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Milik e Mertens si giocano una maglia da titolare con la Sampdoria. Llorente sarà quella variante tattica che mancava al Napoli. Llorente è un finto parametro zero come tutti gli altri tra commissioni ecc, ci sarà un vantaggio fiscale per per il Napoli visto il suo ritorno in Italia".