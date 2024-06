Alvino: "La conferenza di Conte è significativa, un giornalista juventino sta rosicando"

Napoli - Le parole di Carlo Alvino sulla conferenza stampa di Conte:

“La conferenza stampa di Antonio Conte è stata molto significativa, il tecnico è stato chiarissimo, ha toccato diversi argomenti facendo luce su tutti gli aspetti più controversi. Ha parlato del futuro di alcuni calciatori azzurri affermando che non si muoveranno dalla Campania. Ma la cosa più bella mister Antonio Conte l'ha detto quando ha affermato: 'Napoli non deve essere vista più come una tappa, ma come una meta'. E come dargli torto? C'è un giornalista juventino che ha sminuito le parole dell'allenatore, ha affermato che Antonio Conte poteva permettersi di dire di comandare solo a Napoli, altrove non gliel'avrebbero certamente permesso. Evidentemente sta rosicando”.