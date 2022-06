Calciomercato Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non credo che Koulibaly andrà alla Juventus, resterà solo un desiderio per loro e Allegri. Resta con un altro anno di contratto. Il Napoli è disposto a rinnovare a cifre leggermente superiori a quel tetto ingaggio stabilito ora dalla società, ma soltanto per lui".