Alvino: "Koulibaly può anche rinnovare, sono tranquillo su quest'anno. Con Mertens c'è ampia distanza"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli con Mertens è in una situazione di stallo, spesso se i diretti interessati scendono in campo le cose cambiano, ma le cifre inserite nella mail hanno creato troppa distanza tra le parti. Non ci sono segnali ufficiali né da parte di Mertens né di De Laurentiis. La realtà dei fatti è questa. C'è sicuramente una deadline riguardo il futuro di Mertens, non si potrà aspettare per sempre perché poi c'è il mercato da fare. Su Koulibaly la situazione è diversa, è sotto contratto con il Napoli ed è difficile che il club sia spinto a venderlo. Sono tranquillo in maniera moderata sul fatto che vesta sicuramente l'anno prossimo la maglia del Napoli e magari anche in futuro con un rinnovo".