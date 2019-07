Alvino: "James sarà del Napoli! L'esito della trattativa è scontato. C'è gente che vuole che non venga per dire che ho detto una c***ata"

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Porompomperoperò, ha risposto ad un tifoso che gli ha chiesto di James Rodriguez. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Facciamo definitivamente chiarezza sulla trattativa James. Mi piace andare coi tifosi, senza dare spazio a quelli che sono anti Napoli e quelli che si innamorano delle proprie idee e vanno contro gli interessi del Napoli. C’è gente che vuole che James non venga solo per dire che Alvino ha detto una ‘cazzata’. Io devo contrastare queste persone e queste filosofie di pensiero. James ha preso un impegno con Carlo Ancelotti, un patto d’acciaio. Il calciatore ha detto ‘ho piacere di venire a giocare con te al Napoli’. Nonostante l’inserimento vero di altri club il ragazzo resta fermo sulla sua decisione. Il Napoli si sente fortissimo del sì del ragazzo e si sente fortissimo del fatto che ci stia lavorando un amico del Napoli che è Jorge Mendes. L’idea era quella di chiudere prima quest’affare per regalare ai tifosi di Dimaro un gran giocatore e per accontentare Carlo Ancelotti. Il Napoli è sicuro di centrare l’obiettivo James per tutti i motivi che ho detto. E’ un’operazione lunga e complessa, ma dall’esito scontato. James vestirà la maglia del Napoli. Invito tutti quelli che si stanno agitando sui social di aspettare il 2 settembre e poi si faranno i conti. Non voglio né la ragione né tantomeno essere offeso. Io faccio il mio lavoro con onestà professionale e lo faccio per i tifosi. Io mi sento più tifoso che giornalista, un tifoso non prende in giro un altro tifoso. Tra l’altro, le offese che sono arrivate erano di persone che non stimo, quindi…”.