Alvino: "Incontro ADL-squadra domani a Castel Volturno, da stabilire le modalità. La squadra ha apprezzato i tweet del presidente. Era già pronto il funerale di Ancelotti..."

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La partita di ieri è stata arbitrata bene, con il VAR usato come da protocollo. Voto all'arbitro: 7. Ha tenuto al partita in pugno e non ha sbagliato nulla. Magari ci fossero arbitri del genere anche in Italia, avremmo un campionato migliore e più attraente. A chi prevedeva una sconfitta dico che il Gaviscon per il bruciore di stomaco è pronto. C'erano alcuni che, pur dicendosi tifosi napoletani, si auguravano l'imbarcata per poi arrivare all'esonero di Ancelotti. I calciatori sono stati uomini veri ieri, Ancelotti ha dato indicazioni precise ed il buon risultato ne è la prova. Un applauso a De Laurentiis quando ha parlato di gufi. Il primo grande segnale è stato quello di martedì sera quando De Laurentiis ha concesso alla squadra l'incontro di domani. La squadra ha apprezzato questa comunicazione via social del presidente, lo so da fonti sicurissime. L'incontro si svolgerà a Castel Volturno nella giornata di domani, non so ancora se sarà un incontro aperto a tutta la squadra o se il presidente vorrà incontrare gruppi di calciatori o colloqui singoli. E' un segnale molto importante, finalmente troviamo i pezzettini di questo puzzle. In Inghilterra non c'era un giornale che non magnificasse il Napoli che ha imbavagliato il Liverpool di Klopp. Non aveva mai pareggiato ad Anfield. Avevano già preparato il funerale per Ancelotti, qualcuno è diventato paonazzo. Si vive anche di queste soddisfazioni. Modulo? La differenza la fanno i calciatori".