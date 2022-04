Alvino: "Il Napoli si è suicidato, tutti colpevoli con Spalletti in testa: doveva chiedere scusa ai tifosi, non avere quel ghigno... Ritiro? Inutile"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ieri c'è stato un suicidio. Di momenti difficili ce ne sono stati tanti ma quello che è accaduto ieri è indecoroso, irruardoso. Nessuno ha avuto una parola per i 5 mila tifosi che hanno preso 3 ore d'acqua. Spalletti, con quel ghigno, doveva spendere una parola. C'è responsabilità di tutti, con in testa l'allenatore che trasmette confusione con il traguardo vicino. Se per ritiro pensiamo ad un dormire tutti insieme, non accadrà. Resteranno insieme fino a cena, poi torneranno a casa. In questi tempi, il ritiro è inutile".