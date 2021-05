Alvino: "Il Napoli sa di dover essere più forte di tutto e tutti: c'è una cosa che lo dimostra. Osimhen? La sua diffida pesa..."

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Tutti quelli che in maniera ingenerosa si sono lasciati andare alle critiche e le offese su Osimhen devono fare marcia indietro e chiedere scusa. Questi signori si nasconderanno dietro l'angolo per poi dire di avere ragione. Il Napoli visto con lo Spezia dice che ci sta e vuole dimostrare di essere più forte di tutto e di tutti. Quale migliore cosa se non quella di chiudere le partite già nel primo tempo. Juve? Il rispetto delle regole in Italia è stato calpestato per decenni: la gente è stufa, le regole vanno rispettate. Osimhen diffidato? Si è calmato dopo qualche rimbrotto di Gattuso, ora non cade nelle provocazioni. Se prende il calcetto se lo deve tenere. La diffida pesa".