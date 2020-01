Alvino: "I giocatori che sono in scadenza dovranno dimostrare davvero di meritare il rinnovo"

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ho difficoltà a credere che alla lunga giocando male si possono portare a casa i risultati ma al momento il Napoli ha bisogno di portare a casa i punti. Quindi non vorrei che qualcuno fraintendesse, è vero, adesso è importante portare a casa punti ma per vincere bisogna giocare bene. Dopo la chiusura del mercato si dovrà pensare solo ed esclusivamente al bene del Napoli. I giocatori che sono in scadenza adesso dovranno dimostrare davvero di meritare il rinnovo. Indossare la maglia del Napoli è qualcosa di emozionante. Napoli non è una città come le altre, vive il calcio in modo particolare. La Sampdoria è una squadra che non concede nulla, aspetta molto. Ranieri è un allenatore che fa bene al calcio. Bisogna vincere a Genova senza se e senza ma. Il Napoli ha bisogno di inanellare una serie di risultati positivi”.