Alvino: "Gattuso s'è preso una bella responsabilità. Non sarà facile accontentare tutte le anime dello spogliatoio"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il compito di Gattuso per l’anno prossimo sarà difficilissimo. E’ stato chiaro con la società, per lui Zielinski e Fabian sono incedibili. A gennaio ha chiesto alla società Demme, Lobotka e Politano. Lozano ci è stato detto che non si vende, poi c’è Osimhen e poi c’è il dubbio tra Meret ed Ospina. Sarà difficile per lui accontentare le varie anime dello spogliatoio ed accontentare la società. Gattuso si è preso una responsabilità non da poco”.