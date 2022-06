Alvino: "Deulofeu? A me piace perchè è cazzemmus!"

Carlo Alvino è intervenuto alla trasmissione Radiofonica Radio Goal in onda su radio Kiss Kiss Napoli:

Le parole di Mertens mi sanno di addio, va verso la chiusura di un rapporto. Ci sono due personaggi: Mertens e De Laurentiis. Stando a loro due io aspetto. La parola fine non la metto ancora: aspetto l'eventuale discesa in campo di uno dei due. Deulofeu? A me piace perchè è cazzemmus! A questa squadra mancava la cazzimma. Il Napoli prende un calciatore cattivo agonisticamente parlando, tatticamente può coprire più ruoli.