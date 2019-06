Alvino: "Basta, professoroni del piffero: James un mostro, Davide Ancelotti ci lavora! Insigne sogna lo scudetto ma ha bisogno dei tifosi!"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"James a che serve? E' buono per fare la stella sul Presepe. Sono tutti professoroni, mamma mia... Ancelotti ad James darebbe la maglia e gli direbbe di divertirsi! Dico "basta" ai professoroni del piffero che dicono che non è adatto al Napoli. E' un mostro calcisticamente parlando, bisognerebbe andare a Capodichino con dei pullman per andare a prenderlo. E' un giocatore universale che può giocare in tutti i ruoli di Napoli. Il calcio di Ancelotti è posizionale, il tecnico è stato bravissimo a far giocare sempre in carriera tutti i giocatori di talento. Ancelotti sta lavorando in prima persona per la trattativa, Davide Ancelotti invece è amico personale del campione colombiano e ci sta lavorando.

Su Elmas ci sono anche Atletico Madrid ed Inter. Il Napoli ha fatto un timido tentativo ma il Fenerbahce chiede circa 15 milioni di euro. Nel calcio di Ancelotti ci starebbe perché è un Gattuso con più tecnica. In quel ruolo, però, c'è Diawara e lì bisogna vedere cosa fare. C'è la corte di due club inglesi e di una spagnola. Per questo il Napoli non chiude per calciatori come Almendra e Veretout. Insigne ha chiesto aiuto ai napoletani ed è un gesto bellissimo. Se non mancherà l'appoggio della tifoseria, Lorenzo dimostrerà di valere e di vincere lo scudetto con la maglia del Napoli che è il suo vero sogno".