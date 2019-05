Alvino: "ADL chiarissimo, Napoli una società modello! Hanno criticato anche il menù di ieri sera..."

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“De Laurentiis è stato chiarissimo nelle sue parole. Il Napoli ha dei parametri oltre i quali non può e non deve andare. Ancelotti questo lo sa e faranno operazioni rispettando questi parametri. Il Napoli è una società modello, non deroga dai suoi comportamenti. La storia ci dice che questa società sappia fare campagna acquisti. I tifosi hanno criticato anche la scelta del menù di ieri, pensate a cosa stiamo arrivando”.