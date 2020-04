Altomare: "La collanina persa dopo il gol all'Udinese? Un regalo a cui tenevo: il gioco si riprese, io la cercavo..."

Ultimissime calcio - La redazione di CalcioNapoli24 ha raggiunto Luca Altomare e queste sono le sue dichiarazioni in esclusiva:

Stagione '93/'94, andasti in gol con il Napoli contro l'Udinese nel 2-1 finale. Durante l'esultanza, tutti i tuoi compagni ti saltarono addosso e dopo poco ti rendesti conto di aver perso la collanina. E' vero che per qualche minuto ti estraniasti alla ricerca? Poi riuscisti a trovarla?

“Si, è vero. Ci tenevo particolarmente perchè quella catenina che avevo al collo, me l'aveva regalata una persona a cui tenevo particolarmente. Non avrei mai voluto che andasse persa. Purtroppo dopo il gol mi sommersero e mi accorsi di non averla più. Riprendemmo a giocare ma giravo per il campo sperando di ritrovarla. La diedi, poi, a Carmando che la custodì. Era un portafortuna per me, mi sentii spogliato di qualcosa. Cercavo di trovarla in tutti i modi e per fortuna andò bene”.