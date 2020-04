Altomare e la 10 di Maradona: "'Un ragazzino che la suderà e onorerà fino alla fine', forse Bianchi pensò questo..."

Ultimissime calcio - La redazione di CalcioNapoli24 ha raggiunto Luca Altomare e queste sono le sue dichiarazioni in esclusiva:

Come ti sei sentito quando il Napoli, poco prima di ritirare la maglia numero 10 di Maradona, ti fece giocare in una gara amichevole contro l'Inter con tanto di fascia di capitano oltre alla 10?

“E' stata una gara amichevole, fu emozionante. Una gara serale...con la numero 10 ci ho fatto anche la gara in casa con l'Ancona. Giocai titolare. Ero giovane, l'ingenuità non ti fa pensare a quello che sta succedendo perchè preso dalla voglia stessa di giocare. Pensavo solo a giocare, se ci penso adesso mi fa strano. Non ero tecnicamente forte, di solito le indossa chi ci sa fare, io non mi tiravo mai indietro, ma mettere quella maglia è speciale. Bianchi, forse, me la diede proprio per quello: ero pieno di motivazioni, 'un ragazzino che la suderà e onorerà fino alla fine', avrà pensato”.