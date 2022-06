Altafini: "Sui portieri il Napoli è stato confusionario! Serie A? Sarà una schifezza con la pausa Mondiale"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante di Napoli e Juventus José Altafini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sarà un campionato bruttissimo, vista la sosta per il Mondiale: sarà una schifezza. Sul mercato ci sono giocatori che vogliono andare via e non rinnovare, altri che vogliono contratti annuali e basta.

Koulibaly? Tre anni fa vennero offerti 80 milioni per Koulibaly e De Laurentiis li rifiutò, con certi soldi avrebbe rifatto la squadra. Non so se voglia andar via però.

Mertens? O lo rinnovi, o lo mandavi via un anno fa. Mandi via un giocatore che sa come si fanno i gol, adesso ne vai a prendere uno che non sai se segna?

La questione portiere? Meret ed Ospina sono bravi, il Napoli però è stato confusionario: ogni anno ha perso qualcosina. Io avrei rinnovato sia Mertens sia Ospina, e avrei capito cosa fare con Koulibaly.

Koulibaly via gratis? Il Napoli deve tenerlo e fargli la squadra attorno, dipende da lui se voglia andar via oppure no. Dopo tanti anni in una squadra, un giocatore può anche voler fare una nuova esperienza”