Allenamenti Conte, Pirlo svela: "Alcuni dovevano mettere il ghiaccio, altri andavano via in barella"

Notizie Calcio - E' l'ex bianconero Andrea Pirlo che svela ciò che è accaduto ai tempi di Antonio Conte quando era il suo allenatore riguardo i suoi allenamenti estremi.

Allenamenti Conte, cosa svela Pirlo

A La Gazzetta dello Sport il racconto:

"C'erano 40 gradi e in uno degli allenamenti, all'ultima corsa, ci aveva fatto correre in mutande, senza maglie e pantaloncini perché erano bagnati e pesavano. Alla fine a qualcuno hanno dovuto mettere il ghiaccio, qualche altro è stato riportato dentro in barella. Allora il mister ha cominciato a correre per vedere come fosse la situazione clima, dopo un minuto s'è fermato e disse che avevamo ragione".