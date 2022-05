Notizie Calcio¬†-¬†Massimiliano Allegri espulso a fine partita. E non per una classica rabbia agonistica dopo il ribaltone interista nonostante il sorpasso momentaneo della Juventus. Il tecnico ha spiegato la questione ai microfoni di Mediaset: "√ą passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Da l√¨ ho reagito e¬†l'arbitro, che¬†mi ha visto,¬†mi ha espulso giustamente. Non cambia niente sapere cos'√® successo oppure no in campo".