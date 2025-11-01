Allegri: "Corsa Scudetto? Due squadre davanti a tutti, poi ci sono sette squadre per i primi quattro posti"
Le Interviste 17:30
di Redazione
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma domani sera a San Siro. L’allenatore rossonero ha analizzato la corsa scudetto, indicando le sue favorite: “Per qualità della rosa Inter e Napoli restano davanti a tutti. Poi ci sono sette squadre in lotta per i primi quattro posti: Juve, Milan, Roma, Atalanta, Lazio, Bologna e anche il Como”.
Allegri ha ribadito la necessità di mantenere equilibrio dopo i recenti pareggi: “Non dobbiamo deprimerci, ma continuare a lavorare e sudare per tornare in Champions. Serve costanza nei risultati e concentrazione: la base del nostro finale di stagione si costruisce adesso”.
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