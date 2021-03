Alemao risponde a Van Basten: "Dopo 30 anni dispiace che un campione non accetti la sconfitta"

Napoli Calcio - Alemao, ex storico centrocampista brasiliano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Quel Napoli era una famiglia. Un gruppo molto unito che lottava sempre l’uno per l’altro. Anche per questo motivo mi dispiace sentire certe dichiarazioni da VanBasten. Mi dispiace molto, avevo una immagine di lui come persona seria e intelligente. Parlare in questo modo senza essere presente è sbagliato. Quello che ho subito a Bergamo era tutto vero. Dopo 30 anni dispiace che un campione non accetti la sconfitta".