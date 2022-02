A Radio Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto il preparatore atletico Eugenio Albarella.

Troppa euforia nei festeggiamenti per Koulibaly? Chi pensa questo non conosce Kalidou. Stiamo parlando un giocatore e, soprattutto, un uomo speciale e professionale. Da capitano, avrà giustamente festeggiato mantenendo, comunque, l’equilibrio che ha caratterizzato il suo modo di essere. Mi rifiuto categoricamente di pensare che si sia fatto influenzare in maniera negativa dai festeggiamenti.

Faccio fatica a pensare che il Napoli abbia approfittato di queste due settimane tipo per poter fare lavori diversi. Si sarà, invece, utilizzato questo periodo per oliare soprattutto meccanismi tecnico-tattici. Un allenatore bravo ed esperto come Spalletti, da bravo meccanico, non avrà smontato il motore ma girato le viti giuste per poterne rimettere a regime le potenzialità”