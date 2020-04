Albarella: "Ripartire ad inizio o fine maggio non è un problema: il calcio ha l'occasione per ristudiare il proprio assetto"

Ultime calcio - Eugenio Albarella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho la sensazione che siamo ancora in work in progress. Non c'è ancora un vero protocollo, siamo ancora nel possibile, ma non c'è certezza. Serve qualche giorno per partorire qualcosa di definitivo. Bisogna poi confrontarsi con chi lavora nella scienza e capire come adottarle e adattarle. Non sarà un problema giocare in periodo estivo. Partire il 4 maggio o fine maggio è un problema relativo. Da qui a due anni ci saranno i mondiali a fine dicembre e potrà essere l'occasione per ristudiare tutto. Non dobbiamo basarci su date fisse, ma essere flessibili e lavorare nel modo migliore".