Albania, il vice ct: "Asllani al Napoli? Prospetto interessante, i grandi club fanno bene a puntare su di lui"

Ultime calcio Napoli - Sergio Porrini, vice ct dell'Albania, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Asllani è un ragazzo di grande prospettiva, lo abbiamo visto in nazionale in allenamento e nelle gare amichevoli. Ne parlano tutti bene e lo seguiamo da parecchio. Prospetto interessante, sta giocando con costanza e fa ottime prestazioni. Non mi stupisce il fatto di vedere grandi club su di lui. Niente può prescindere da avere in squadra giocatori abituati a vincere, i minimi particolari fanno la differenza. "