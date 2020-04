AIC, Tommasi risponde al CorSport: "La Juventus non ha scavalcato nessuno, ad oggi l'80% del mondo del calcio dà priorità all'emergenza economica e non a quella sanitaria"

Ultime notizie calcio. Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, ha scritto una lettera al Corriere dello Sport in risposta alle critiche ricevute dallo stesso quotidiano pochi giorni fa:

"L’agenda la detta il Coronavirus e nella vicenda Juve nessuno ha scavalcato nessuno. Lavoriamo per far andare d’accordo club e calciatori. L’idea che mi sono fatto è che le considerazioni attuali su tagli a stipendi o meno, chiusura anticipata o meno, giocare d’estate o meno, siano, ad oggi, per l’80% con priorità all’emergenza economica e per il 20% all’emergenza sanitaria"